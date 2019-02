Coupures d’électricité : Les précisions de la Senelec

Suite aux informations parues dans certains médias, faisant état de coupures de courant pendant quatre (4) jours à Dakar durant la semaine du 18 au 22 février 2019, la Senelec a apporté un démenti ce lundi. Face à la presse, le Secrétaire général de la boîte Abdoulaye Dia informe que « l’entreprise ne programme pas des coupures, et ce communiqué faisait plutôt état de maintenance préventive de son réseau électrique et conformément aux diapositives réglementaires », précise-t-il, avant d’ajouter que des plannings d’interruption de service sont toujours publiés depuis plusieurs années par des organes de presse nationaux. Par ailleurs, Senelec tient à rassurer sa clientèle que le système électrique est fiable grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics et que la maintenance du réseau n’a qu’un seul objectif, l’amélioration de la qualité du service.