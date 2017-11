Cour d’appel de Dakar Le prof de français qui avait violé son élève risque la confirmation des 10 ans de prison ferme

Abdou Diémé risque de voir la peine de 10 ans de prison ferme, prononcée en première instance contre lui, être confirmée par les juges de la Cour d’appel de Dakar. Le prévenu, professeur de français de son état, avait saisi cette juridiction pour l’infirmation de cette peine. Poursuivi pour viol sur son élève, détournement de mineure, violences et voies de faits, le maître des poursuites a demandé la confirmation de la première peine.

Abdou Diémé, professeur de français, avait comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des délits de viol, détournement de mineure, violences et voies de faits. Il avait été déclaré coupable avant d’être condamné à 10 ans de prison ferme. N’étant pas satisfait de ce jugement, il avait interjeté appel et l’affaire a été rejugée, hier, à la barre de la Cour d’appel de Dakar. Il ressort des débats d’audience que le mis en cause avait donné un exercice à faire en classe et, à chaque fois que la fille remettait sa copie, il la déchirait, lui demandant de tout reprendre. Ainsi a-t-il retenu la fille jusqu’à ce que tous les élèves rentrent. Sur ce, il a commencé à lui faire des attouchements en lui caressant les seins. La victime avait même révélé aux juges que son professeur l’avait forcé à l’embrasser avant d’enlever son pantalon. Pourtant, elle lui avait opposé une résistance en lui faisant comprendre qu’elle n’aimait pas ce qu’il lui faisait, en vain. Face à son désir de satisfaire sa libido, M. Diémé a poussé la fille par terre avant de monter sur elle. C’est justement pour la forcer à une partie de jambes en l’air. Interrogé, le prévenu n’a pas nié les faits. Mieux, il a déclaré que l’acte sexuel a eu lieu avec le consentement de la fille qui avait, ce jour-là, retiré ses habits pour se coucher par terre.

A l’en croire, c’est lui-même qui s’est rendu chez la famille de la victime pour leur faire part de la connerie qu’il venait de faire. C’est dans ces circonstances qu’il a été conduit à la police par l’intermédiaire de son directeur. Entendue à son tour, la mère de la victime a expliqué que le jour des faits, aux environs de 19 heures, sa fille est revenue de l’école avec des habits tachetés de sang. Quand on lui a demandé ce qu’il lui est arrivé, elle a rétorqué que c’est son professeur qui l’avait retenue en classe jusqu’à ce que tous les autres élèves soient rentrés pour ensuite la forcer à entretenir des rapports sexuels avec lui. C’est ainsi que la maman a conduit sa fille à l’hôpital et le certificat médical a confirmé la défloraison de l’hymen. De son côté, l’avocat de la défense estime qu’il y a un doute qui plane dans ce dossier. Par ailleurs, si la Cour estime qu’il est coupable, la robe noire demande une application bienveillante de la loi pénale. Prenant la parole pour faire son réquisitoire dans cette affaire, le maître des poursuites a suivi son collègue de la première instance. Il a indiqué qu’il n’y a aucune preuve qui montre que la fille était consentante. Selon le maître des poursuites, les faits sont constants et c’est suffisant pour confirmer la peine de 10 ans prononcée par le juge de la première instance. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 27 novembre prochain.

Cheikh Moussa SARR