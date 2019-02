La Cour suprême déboute Samuel, Hadjibou et Atépa

La Cour suprême a rejeté les recours de Samuel Sarr, Hadjibou Soumaré et Pierre Goudiaby Atépa. Ils avaient saisi la haute juridiction pour demander l’annulation de la décision du Conseil constitutionnel à la suite de la vérification de parrainage et fixant les modalités de son fonctionnement. La Cour suprême qui motive sa décision, précise: « Les décisions attaquées émanent du président du Conseil constitutionnel qui est une autorité judiciaire et non administrative, que ses actes ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, que cette irrecevabilité affecte tant les demandes d’annulation que les demandes tendant à la suspension de l’exécution de ces actes, l’irrecevabilité devant être relevée d’office par le juge des référés. Il s’ensuit que les requêtes et les recours encourent l’irrecevabilité ».