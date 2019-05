Couteau, cuillères et tournevis retirés de l’estomac d’un homme

En Inde, un homme a dû être opéré après que des médecins eurent découvert pratiquement dans son estomac un tiroir à ustensile – et un couteau, qui commençait à lui perforer l’intérieur.

Karan Sen, 35 ans, avait tout avalé, de deux tournevis et deux brosses à dents à huit cuillères et un couteau de cuisine, rapporte le Hindustan Times.

On pense que Sen souffre d’un trouble psychiatrique qui oblige une personne à manger des aliments non comestibles, selon le Daily Mail. Le trouble, Pica, implique plus généralement l’ingestion de produits comme les cheveux, la saleté et des éclats de peinture, bien que les médecins n’aient pas précisé si cet homme avait été officiellement diagnostiqué.

«Il a fallu près de quatre heures à l’équipe de chirurgiens pour opérer Karan», explique le Dr Rajneesh Pathania, du Collège médical Lal Bhadur Shastri. “Il est hors de danger maintenant.”

Sen est arrivé à l’hôpital avec de vives douleurs, mais il semblait ne pas être au courant des objets qu’il avait dans l’estomac. Des rayons X ont montré les cuillères et le couteau, qu’ils ont dit «ressortaient de son estomac».

Les chirurgiens ont immédiatement commencé l’opération «sans perdre de temps, mais ont découvert plus d’objets à l’intérieur», notamment une barre de métal et un loquet de porte.

Sen est actuellement en convalescence et sous la garde de sa famille.

Ce n’est pas la première fois que des objets dangereux devaient être enlevés chirurgicalement. En 2017, les médecins ont retiré 100 morceaux de métal de l’estomac d’un homme, y compris des couteaux, des clous et des vis. L’homme de 52 ans avait une forme de psychose chronique, qui avait pour conséquence une tendance à avaler des objets en métal.