CPI: Le procès Gbagbo reprend le 10 septembre

Le communiqué souligne également que la chambre de première instance 1 « ordonne à la défense de M. Gbagbo et de M. Blé de déposer au plus tard le 20 juillet 2018 leurs soumissions sur les questions pour lesquelles, à leur avis, les éléments de preuves présentés par le procureur ne sont pas suffisants pour soutenir une condamnation ».

Auparavant, la chambre « déclare » que la présentation des éléments de preuve du procureur est désormais close. Une présentation de témoins du procureur de la CPI qui aura duré pratiquement deux ans.

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé sont poursuivis devant la CPI pour quatre chefs de crimes contre l’humanité commis pendant la crise postélectorale ivoirienne de décembre 2010 à Avril 2011.

Laurent Gbagbo, 73 ans et Charles Blé Goudé, 46 ans, sont respectivement en détention au quartier pénitentiaire de la CPI en novembre 2011 et mars 2014. Les affaires à l’encontre des deux hommes ont été jointes le 11 mars 2015. Le procès s’est ouvert le 28 janvier 2016 et les deux célèbres détenus ont tous les deux plaidé non coupables.