Crash Senegalair : Les causes enfin révélées

Les conclusions de l’enquête technique menée par le Bureau d’enquête et d’analyse (Bea) ont révélé les causes du crash de l’avion Senegalair qui a occasionné 7 morts.

C’est enfin élucidé ! Dans les colonnes de l’Observateur, le Bea a apporté les causes qui permettraient la justice de situer les responsabilités concernant le crash de l’avion Senegalair. Le quotidien d’expliquer que l’avion de la compagnie Sénégalais était surexploité. « l’appareil n’était pas régulièrement entretenu. Cela en dépit de plusieurs recommandations fournies au terme d’inspections techniques », révèlent les sources dans le quotidien qui confirment : « le copilote de l’appareil ne remplissait pas les conditions préalables pour piloter sous l’immatriculation sénégalaise, à cause du non-respect de la procédure de validation de sa licence ». Pire, selon lui, l’instrument de mesure permettant de déterminer la distance verticale entre un point et une surface de référence, l’altimètre de l’avion était défectueux depuis bien longtemps. Cette défaillance altimétrique, poursuit l’observateur, serait la principale explication de la collision entre Senegalair et Ceiba survenu précisément au point 340.

A noter que le drame, occasionnant 7 morts s’est produit le 5 septembre 2015, à 19 h08mn. L’avion de la compagnie privée Senegalair entrait en collision avec un Boeing « B737 800 » de la compagnie aérienne Ceiba, à 555 Km à l’ouest du Sénégal.

Safiyatou Diouf Ndiaye