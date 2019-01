Crédit du Sénégal : Plus de 2 millions pompés d’un compte d’un retraité

Un banquier à la retraite a perdu plus de deux millions Fcfa dans son compte logé la Banque Crédit du Sénégal. Diallo, le mis en cause, après avoir pompé 2 millions, a voulu récidiver. Selon Vox Populi, c’est en voulant faire un nouveau retrait de 450000 Fcfa, le 31 décembre, qu’il est finalement tombé. Il a été déféré au parquet pour tentative de vol sur un compte bancaire et faux et usage de faux en écriture privée de banque. Tout a commencé le 11 décembre lorsque le sieur I. Diène reçoit de sa banque, en l’occurrence l’agence du Crédit du Sénégal sise sur la Vdn, un sms lui notifiant qu’un retrait de 450000 Fcfa venait d’être effectué sur son compte. Le manège s’étant ébruité entre temps, M. Diallo, né en 1988, avoue avoir reçu le chéquier d’un ami, moyennant une commission de 50000 Fcfa après chaque retrait.