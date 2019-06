Créer un site e-commerce : les bases

Vous souhaitez créer un site Web de commerce électronique à l’aide de PrestaShop ? Dans ce guide, nous vous présenterons les bases de la création d’une boutique en ligne avec ce logiciel.

Guide sur la création d’un site e-commerce

Si vous n’êtes pas tout à fait sûr de votre choix, nous vous recommandons vivement de faire appel à un prestataire informatique en Ile de France ou à Paris. Créez votre boutique en ligne en trouvant un hébergeur de votre choix pour obtenir un nom de domaine gratuit. Une assistance en ligne professionnelle et gratuite pourra vous aider à réaliser cette étape. Installez ensuite PrestaShop. Maintenant que vous avez une bonne société d’hébergement pour votre site Web, voyons comment créer un magasin en ligne avec PrestaShop.

Comment installer un thème dans PrestaShop 1.6.x ? Tout d’abord, vous devez télécharger le thème à partir d’un site Web tiers, d’un développeur Web ou du marché officiel de PrestaShop. Notez que lorsque vous téléchargez le thème, il devrait s’agir d’une archive .zip sinon, demandez des informations supplémentaires ou créez une archive .zip avec les fichiers téléchargés. Ensuite, allez simplement dans votre tableau de bord et dans les préférences et les thèmes, cliquez sur le bouton «ajouter un nouveau thème». Ensuite, vous devez ajouter un fichier, localiser votre thème et cliquer sur Enregistrer.

Si le fichier d’erreur est trop volumineux, cela signifie que votre hôte ne vous autorise pas à télécharger des fichiers aussi volumineux. Si vous n’avez pas eu cette erreur, vous pouvez passer à l’étape suivante. Si vous obtenez cette erreur, vous devez parler avec votre hébergeur. Vous pouvez également télécharger vos archives de thèmes via FTP dans le dossier des thèmes. Vous pouvez importer un thème à partir de FTP.

Utiliser maintenant le thème. Vous pouvez maintenant sélectionner les modules du thème que vous souhaitez installer, activer ou désactiver. Vous pouvez également sélectionner des modules à partir d’autres thèmes. Pour certains thèmes, vous devez régénérer les images pour vous adapter à ce nouveau thème. Vous devez donc aller à la page de régénération des vignettes et appuyer sur le bouton régénérer les vignettes. N’oubliez pas de configurer les paramètres du thème, sinon le serveur frontal ne se présentera pas comme vous le souhaitez.

Comment mettre votre boutique PrestaShop 1.6.x en mode maintenance ou catalogue ?

Vous pouvez décider le mode que vous voulez. Si vous choisissez le mode Maintenance, les visiteurs de votre boutique en ligne verront un écran indiquant que le magasin est en construction. Si vous choisissez le mode Catalogue, vos visiteurs voient votre magasin par défaut, à l’exception du fait qu’ils ne peuvent pas acheter. Donc, pour mettre votre magasin en mode maintenance, allez simplement dans Préférences et maintenance et cliquez ici simplement sur Non et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez même ajouter des adresses IP si vous souhaitez que quelqu’un découvre votre magasin et remplace les options de maintenance. Pour activer votre mode catalogue, accédez aux préférences et aux produits et activez le mode catalogue. Vous disposez ici d’options supplémentaires telles que la comparaison de produits, le nombre de jours pour lesquels le produit est considéré comme nouveau, la redirection après l’ajout du produit au panier, la taille maximale d’une courte description, les remises sur quantité basée sur, etc. N’oubliez pas de sauvegarder.

Référencer son site e-commerce : les avantages

Le référencement consiste à réorganiser l’architecture du site et à créer des liens afin de faciliter la recherche et la navigation dans les pages du site. Cela permet non seulement aux moteurs de recherche d’explorer votre site et de rechercher des pages, mais également aux utilisateurs de rechercher des informations sur votre site web. Le référencement est devenu une stratégie de marketing en ligne largement adoptée en raison de son efficacité. Bien que les avantages du référencement soient nombreux, voici le top 5.

Augmentation du trafic.

Les premières positions sur les pages de résultats du moteur de recherche reçoivent la majorité des impressions et des clics. Par conséquent, le classement dans ces premières positions peut entraîner une augmentation significative du trafic sur votre site Web.