Crei : Un ordre de conduite en prison contre Karim

Son inscription sur les listes électorales rejetée hier, Karim Wade risque d’être (re)conduit manu militari à Rebeuss, une fois au Sénégal, et pour cause. Selon Libération, le Parquet spécial près de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a transmis à la Police de l’Air et des Frontières un ordre de conduite à la Maison d’arrêt la plus proche le visant. Mamadou Pouye, Bibi Bourgi, Vieux Aidara Evelyne Delatre et Mballo Thiam sont visés par cette mesure. Le parquet spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a commis un huissier pour exécuter l’arrêt qu’il a rendu dans le cadre de l’affaire Karim Wade et Cie. Le journal rappelle que ces derniers risquent la prison d’autant que la contrainte par corps au maximum a été fixée.