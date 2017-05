CREI : Ousmane Sonko met en garde Macky Sall

La reprise de service de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) alimente de nouveau le débat politique. Le président Macky Sall risque d’être victime de la Crei comme Karim Wade… après son mandant, selon Ousmane Sonko.

Les commentaires venant de part et d’autres, se répandent comme une trainée de poudre, et les opposants croient que la Crei est un outil de règlement de compte par le camp présidentiel. A cet effet, le leader de Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes), Ousmane Sonko, met en garde Macky Sall que celle-ci peut être une arme contre lui-même. « L’idée de maintenir la Crei réactivée au lendemain de l’accession de Macky Sall au pouvoir, risque de se retourner contre ce dernier », prévient Ousmane Sonko, qui n’a pas manqué de tiré sur la Crei : «J’ai toujours eu une position de principe depuis le début, en disant que le Sénégal n’a pas besoin d’une juridiction comme la Crei. Une juridiction qui n’est rien d’autre qu’une juridiction politicienne et qui apprécie les dossiers de manière subjective, parce que c’est une personne qui arrête la liste des personnes qui doivent être poursuivies ».

En sus de ce cri de cœur, en ses termes, l’ancien inspecteur principal des Impôts et Domaines, souligne qu’aujourd’hui, toutes les personnes poursuivies sont de l’opposition. Des gens du pouvoir, notamment de la majorité présidentielle et ceux qui ont transhumé, n’ont jamais été convoqués ou inquiétés par la Crei.

Safiyatou Diouf