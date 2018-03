Criminalité faunique- A Tamba, les trafiquants s’attaquent aux lions et aux léopards

La Direction des Eaux, Forêts et de la Chasse, renforcée par les limiers du commissaire Tamba du commissariat Central de Tambacounda, et avec l’appui du projet SALF (Sénégal-Application de la Loi Faunique) de l’ONG WARA, a arrêté 3 présumés trafiquants de faune sauvage en flagrant délit de détention, circulation, commercialisation de dépouilles d’espèces animales intégralement protégées.

A Tambacounda, dans la soirée du mercredi 28 février, les agents des eaux et forêts ont procédé à l’arrestation des sieurs Alpha Oumar et Abdoulaye Barry, en possession de 2 peaux de tête de lion, une tête de léopard et une dizaine de mètres de bandes de peaux de lion encore ensanglantées. Immédiatement, une perquisition à leur magasin et domicile a été autorisée par le Procureur de Tambacounda. Non satisfait de ce résultat, au lendemain matin de cette 1ère opération, aux premières heures de la matinée du jeudi 01 mars, l’équipe de la veille, toujours composée des agents des eaux et forêts, des éléments du commissaire Tamba, avec l’appui de l’Ong Wara projet SALF, ont remis le couvert et procédé à une nouvelle opération d’arrestation à Tambacounda. Le sieur Mamadou Hassim Diallo, de nationalité guinéenne, a été interpellé en possession d’une peau de léopard complète, un félin sauvage intégralement protégé, de 4 peaux d’antilopes et gazelles intégralement protégées elles aussi (guib d’eau). Les 3 prévenus, (les frères Barry et Mamadou Hassim Diallo) sont actuellement gardés à vue et entendus par les agents du Colonel Niasse des Eaux et Forêts. La valeur des produits saisis sur ces 2 opérations menées à Tambacounda représente plus de 3.800.000 FCFA et le quadruple une fois exportés. Le Sénégal est un point chaud du trafic international de peaux. La corruption est souvent utilisée par les trafiquants pour traverser les frontières dans le monde.

K T COLY