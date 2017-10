Crise à la gauche Toute une idéologie s’effondre

La gauche est-elle en danger de mort ? Encore une histoire d’argent qui pollue la Ld. Bref, c’est toute l’idéologie de la Gauche qui est en train de s’effondrer.

L’argent et l’idéologie ne faisant pas bon ménage, Macky est en train de domestiquer la Gauche avec des espèces sonnantes et trébuchantes. En tout cas, aux côtés de Macky Sall, elle court le risque de n’être plus qu’une force politique résiduelle, la nostalgie d’un temps révolu. Qu’on le veuille ou non, la liberté de ton de certains partis de gauche participant au Gouvernement s’est trouvée restreinte par les contraintes de la solidarité gouvernementale, allant parfois jusqu’à friser l’autocensure de leurs instances souveraines. Il est arrivé que des ministres de gauche soient sommés de se désolidariser de leurs camarades de parti sacrifiés sur l’autel de l’obligation de réserve à laquelle seraient soumis les collaborateurs des ministres de la République. Mais que fait-on du droit de tout parti souverain d’élaborer et de faire connaître ses positions à l’opinion par les canaux les plus adéquats ? Donc, le plus important dans l’affaire, ce n’est pas forcément de se solidariser avec un gouvernement qui a tort, mais de défendre la vérité en tout lieu et en tous temps ! Tout se passe, en réalité, comme si on voulait lier les mains aux partis de gauche, auxquels on n’hésite pas à octroyer des gratifications louches, en leur demandant gentiment d’attendre le plus longtemps possible une évaluation politique des « turpitudes apéristes ». Pendant ce temps, le guide éclairé de la République est en train de tisser sa toile pour sa réélection. Les forces de gauche doivent faire preuve de la même audace dont un certain Macky Sall avait fait montre, quand il fut défénestré de son poste de Président de l’Assemblée nationale. A défaut d’accéder à la magistrature suprême, la Gauche sera en meilleure posture pour négocier des accords programmatiques, au lieu de se contenter de quelques strapontins, avec le risque de perdre son âme dans des « combinazzione » avilissantes !

Mouhamadou BA