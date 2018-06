Crise à Orabank Sénégal: Le DG jette l’éponge

Que se passe t-il à Orabank Sénégal ? Le Directeur Général d’Orabank Sénégal, le Ghanéen Éric Obeng SAAH, qui a posé son baluchon sur la place bancaire dakaroise depuis octobre 2015, vient de rendre le tablier. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, Éric SAAH, a déposé sa démission hier mercredi sur la table du Conseil d’administration d’Orabank Côte d’Ivoire, qui chapeaute Orabank Sénégal, succursale d’Orabank Côte d’Ivoire.

L’information est tenue secrète pour l’instant et même beaucoup de cadres de la succursale ne sont pas au courant du départ de leur Directeur Général. De source autorisée, Confidentiel Afrique a appris que sa démission intervient pourtant dans un contexte de grande embellie financière, résultante d’un management agressif du Directeur général Eric Obeng SAAH. Banquier pur et dur pour avoir travaillé à Shelter Afrique, Groupe Banque Atlantique avant son acquisition par la major marocaine BCP, Orabank Bénin, le désormais ex DG d’Orabank Sénégal est réputé brillant et performer. Seulement la grande inconnue reste les réelles motivations de sa démission.