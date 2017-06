CRISE A REWMI: Que mijote Oumar Sarr avec Macky Sall ?

L’ancien porte-parole du parti rewmi Oumar Sarr est reçu par le chef de l’Etat Macky Sall. Cette visite a suscité des réflexions et interrogations sur les raisons d’une telle rencontre à l’approche des élections législatives du 30 juillet prochain.

Les esprits avertis ne tardent pas à cogiter sur le tête-à-tête de Macky Sall et l’ancien porte-parole du parti Rewmi Oumar Sarr, samedi dernier, en vue des élections législatives. Posons la question : que mijotent-ils ? S’agirait-il de peaufiner des plans contre le patron du parti Rewmi Idrissa Seck comme le soulignent nos confrères de DakarTimes. Dans ce cas, le doute est permis. Le chargé de communication de Rewmi Thierno Bocoum a fait savoir : « Oumar Sarr a montré tout son talent de collaborateur d’un pouvoir réfractaire aux valeurs démocratiques (…). Il a préféré satisfaire le président Macky Sall au détriment de son propre parti ». Tout porte à croire que le parti de l’ancien Premier ministre sous Wade perd de plus en plus des responsables de grandes tailles et ce qui le rendrait encore plus vulnérable que l’on croyait.

Safiyatou Diouf