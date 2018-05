Crise de la noix de cajou à Bissau : Le Sénégal en « bon pasteur » pour sauver la campagne commerciale

Plus d’un mois après son lancement officiel, la campagne de commercialisation des noix de cajou est toujours bloquée en Guinée-Bissau. Face à cette situation, Bissau a sollicité l’intervention des opérateurs économiques sénégalais dans la filière.

Deux sociétés sénégalaises, Insen Foods et Mery Logistics, ont signé ce 1er mai un contrat d’achat de 120 000 tonnes de noix de cajou, au prix de 1 000 francs CFA (1,50 euro) le kilogramme au producteur bissau-guinéen. D’après la Rfi, le Sénégal qui est un voisin immédiat de la Guinée-Bissau, n’avait pourtant pas été associé par la Communauté économique des états d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) à la recherche de solution à la crise qui y sévit. Ainsi, précise la source, Dakar est entré par une porte diplomatique et commerciale et a apporté une solution à l’impasse dans la commercialisation de la noix de cajou bissau-guinéenne. « Nous venons donc de finir, après deux jours de négociations entre les secteurs privés des deux pays, deux projets de contrat commercial », a annoncé Alioune Sarr, Ministre sénégalais du Commerce et de l’Industrie. Pour M. Sarr, repris par la source, le premier contrat concerne la société Insen Foods, qui a pris l’engagement d’acheter 100 000 tonnes de cajou au prix, bien entendu, qui a été proposé de 1 000 francs CFA au producteur, à raison de 2 000 dollars la tonne. Mais également, la société Mery Logistics, qui a contracté pour 20 000 tonnes. Ce qui fait donc 120 000 tonnes qui sont contractées par ces deux entreprises. En effet, l’intervention du Sénégal dans la filière ne satisfait cependant pas tout le monde, à commencer par les commerçants intermédiaires. Sans moyens financiers, ils admettent difficilement cette décision. Visiblement agacé, apprend-on le Ministre bissau-guinéen du Commerce, Vicente Fernandes, a indiqué que la situation sera l’objet d’une analyse lors du prochain Conseil des ministres. Les autorités souhaitent que les producteurs puissent vivre des fruits de leur champ, « qu’ils puissent vraiment vivre dignement de la production qu’ils font avec tant d’efforts, avec tant d’investissements », a poursuivi Alioune Sarr. Il y a plus d’un mois, le Chef de l’Etat Jose Mario Vaz, avait interdit la vente du fruit de l’anacarde par les producteurs bissau-guinéens jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le prix du kilo de noix de cajou est resté au plancher minimum de 500 F CFA alors que le Kilogramme de noix brutes est vendu à 1 100 F CFA au Sénégal et à 800 francs CFA en Côte-d’Ivoire

Zachari BADJI