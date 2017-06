CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE DOHA ET SÉNÉGAL : Un proche de Karim Wade arrêté à l’aéroport Léopold S Senghor

Un proche de Karim Wade en provenance de Dubai a été interpellé à l’Aéroport L S Senghor pour détention des documents, titres bancaires, des cachets d’établissements bancaires, divers instruments de paiements et trois valses estampillées officiellement par l’Etat qatari. Celui-ci mis en garde à vue, a refusé de répondre aux interrogations des enquêteurs avant d’avoir préalablement parlé à Karim Wade.

Entre le Qatar et le Sénégal, la relation diplomatique n’est plus au beau fixe. Mais ce qui semble inquiétant dans cette affaire, c’est la collaboration étroite entre Karim Wade et les autorités qataries qui lui ont réservé un accueil chaleureux après sa sortie de prison. En pleine crise entre les deux pays, un proche de Karim Wade a été arrêté à l’Aéroport Léopold .S. Senghor en provenance de Dubai. Selon le quotidien, le passager convoyait des sommes, des documents et titres bancaires et des cachets d’établissements bancaires et divers instruments de paiements. Le quotidien de poursuivre que la mule détenait trois valises qui étaient estampillées des insignes officielles de l’État du Qatar avec une inscription « propriété de l’État du Qatar ».

Ce n’est pas tout, au cours de l’interrogation des enquêteurs, « le passager a refusé dans un premier temps, systématiquement de répondre aux questions des enquêteurs avant d’avoir préalablement parlé à Karim Wade », a-t-il souligné ajoutant que la personne a été placée immédiatement en garde à vue.

Il ressort des investigations que le convoyeur avait des contacts au Sénégal qui sont des anciens membres du cabinet de l’ancien ministre d’État et fils du Président Abdoulaye Wade. « Aussi, on peut augurer que le passeur pouvait compter sur d’éventuelles complicités au niveau de l’aéroport de Dakar. Des arrestations d’autres personnes impliquées dans cette rocambolesque histoire devront être opérées incessamment. Les autorités sénégalaises se voudraient intransigeantes », interprète le quotidien.

Pour rappel, Doha a été accusé de soutenir des sectes terroristes par l’Arabie Saoudite. Cette déclaration a poussé le Sénègal à rappeler son ambassadeur à Doha. Surpris par sa position partiale en faveur de l’Arabie-saoudite, l’Emirat, selon des sources concordantes, a rompu toutes relations diplomatiques avec le Sénégal.

Toutefois, seul Karim Wade étant le dénominateur commun des deux pays est censé d’expliquer les dessous de cette crise diplomatique qui peuvent contribuer à la réconciliation ou une crise à jamais des deux pays.

Safiyatou Diouf