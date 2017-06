CRISE DIPLOMATIQUE : Le Qatar réagit et se veut clair

Accusé de soutenir des terroristes par l’Arabie saoudite et ses alliés, le Qatar apporte la réplique à la suite de la publication de liste des terroristes publiée par ces derniers et rejette « toutes accusations infondées » dans un communiqué rendu public. L’Emirat n’a pas non plus hésité de réaffirmer sa position dans la lutte contre le terrorisme

Apres avoir rompu toutes relations avec le Qatar, l’Arabie saoudite et ses alliés ont publié une liste des terroristes soutenus par Doha. Sortant de sa réserve, l’Emirat dément et parle d’accusations infondées dans un communiqué rendu public. Selon le site 7sur7, le récent communiqué publié par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte (…) confirme une nouvelle fois « des accusations infondées « .

Très remontés contre le Qatar, ils dénoncent sa collaboration avec Téhéran qui est, par ailleurs, un rival de Riyad, rapporte la source, ces pays imposent de sévères restrictions aériennes et ferment leurs frontières terrestres et maritimes avec le petit émirat gazier. La source de poursuivre que ladite liste répertorie 59 personnes et 12 entités « liées au Qatar et au service d’un programme politique suspect du Qatar ». Réfutant toutes ces accusations, le Qatar de confirmer dans le communiqué : « notre position dans la lutte contre le terrorisme est plus forte que celle de beaucoup de signataires de ce communiqué conjoint », précisant que Doha avait affirmé refuser toute intervention dans sa politique étrangère et exclu que la tourmente actuelle dégénère en conflit armé.

Safiyatou Diouf