CRISE DIPLOMATIQUE Une rançon de 1 million de dollars à Al Quaida fait plonger le Qatar

Se rangeant derrière l’Arabie Saoudite qui accuse le Qatar de financer des terroristes, le Sénégal a rappelé son ambassadeur à Doha pour consultation. L’Emirat aurait payé une rançon aux terroristes qui ont pris en otage 26 membres de la famille royale. Pour les pays comme l’Arabie Saoudite l’Egypte, le Bahreïn et le Sénégal, ce paiement de rançon par l’Emirat, serait le quotidien « Libération » un moyen de financer le terrorisme.

« Un million de dollars » serait la somme versée par le Qatar à des groupes affiliés à Al Quaida. Cette somme colossale, selon libération, serait aussi l’origine du rappel de son ambassadeur par le Sénégal pour consultation. Celle-ci aurait été versée à titre de rançon pour la libération de certains membres de la famille royale pris en otage par les groupes terroristes. D’après la source le quotidien financier britannique The Financial Time (FN), « les autorités du Qatar avaient versé environ un million de dollars aux responsables de la sécurité iranienne et à des groupes djihadistes affiliés à Al Quaida en Syrie pour assurer la libération de 26 membres de la famille royale dont deux cousins de l’émir du Qatar ».

En outre, Ces derniers avaient été enlevés, renseigne la source, alors qu’ils chassaient le faucon en décembre 2015 dans le sud de l’Irak par le groupe islamiste chiite irakien Katab’ib Heszbollah. Cet otage a abouti à un chantage qui a finalement mis la famille royale dans de sale drap. Pour le FN, le fait que le Qatar ait décidé de payer une rançon à la fois aux responsables de la sécurité iranienne et aux djihadistes pour libérer les otages a provoqué un tollé dans le golf. Et d’ajouter que l’Emirat est accusé de financer le terrorisme par le biais de ce genre de rançons.

Safiyatou Diouf