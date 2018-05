Crise Libyenne: Le fils de Khadafi critique le Sommet de Dakar

La tenue du sommet inter-libyen à Dakar vendredi dernier initié par John Yves Olivier et AbdelHaquim BELHAJ, sans y associer les parties prenantes, fait couler beaucoup d’encre. Ledit Sommet soulève une vague de protestation tous azimuts de la part des différents Chefs de tribus et des différents partis politique en Libye de l’Est à l’Ouest et dans bon nombre de chancelleries diplomatiques internationales. Selon Confidentiel Afrique qui donne l’information, le fils de Khadafi, Dr Saif Al Islam Muammar Kadhafi a adressé un sévère coup de semonce aux organisateurs du sommet de Dakar sur la crise Libyenne.