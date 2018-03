Crise au Ps Bounama Sall recadre Barthélémy Dias

De Linguère, le député Mame Bounama Sall remet à sa place Dias-Fils qui exige un congrès au Ps. «Dans votre propre maison, il y a un secrétaire général qui n’a jamais tenu une réunion ni un congrès, encore moins une élection», dit-il à l’endroit de Barthélémy.

Le député Mame Bounama Sall répondant à Barthélémy Diaz qui s’attaque à Ousmane Tanor Dieng, l’invite d’arrêter car Tanor fait partie des meilleurs SG des partis politiques du pays. Selon lui, dans la propre maison de Barthélémy Diaz il y a un secrétaire général qui n’a jamais tenu une réunion, qui n’a jamais tenu de congrès depuis 10 ans, qui n’a jamais été à une élection, qui n’a jamais eu à avoir de responsabilité à la dimension d’Ousmane Tanor Dieng.

Bounama Sall, s’adressant toujours à Barthélémy Diaz, lui rappelle qu’il y a un éphémère directeur général de l’Ipres qui, une semaine après sa nomination, a été révoqué par Abdoulaye Wade pour gestion gabégique, irresponsable. Pour lui, il faut Barthélémy arrête et qu’il sache que dans ce pays, les gens savent qui est qui et qui a fait quoi.

A l’occasion, Bounama Sall s’est prononcé sur la marche de l’opposition qu’il qualifie de preuve irréfutable. Il a déclaré que cette opposition est foncièrement divisée, elle n’est pas unie et manque de crédibilité et de capacité à faire rallier les Sénégalais à sa cause.

Sur le procès de de Khalifa Sall, Bounama Sall se demande pourquoi Khalifa compte se suicider ? Cela le désole car quelqu’un qui aspire à diriger un pays doit être très fort. C’est comme si Khalifa Sall connait déjà son sort, dira-t-il.

Samba Khary NDIAYE