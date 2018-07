Crise au Soleil: La réplique de Yakham

Sa réplique n’a pas tardé. Accusé de mal gestion, Yakham Mbaye, directeur général du quotidien national Le Soleil réagit sévèrement dans les colonnes de Libération. « Ils disent dans leur communiqué que j’aurais décidé de suspendre les reportages comme Grand Air. C’est totalement faux, s’étrangle le patron du quotidien public. C’est aussi faux, de dire que Le Soleil a raté de grands événements dans les régions, et je leur demande de me citer juste un seul exemple. » Le directeur du Soleil signale que « les comptes du Soleil arrêtées au 31 décembre 2017 étaient à moins 350 millions de francs Cfa » et que c’est dans ce contexte, cinq mois après son arrivée, qu’il a « régularisé » « 27 travailleurs dont certains sont au Soleil depuis 1989 sans le moindre contrat ».

« Je n’ai pas de logement ni de voiture de fonction »

À propos des « marchés douteux » qu’il aurait passés, l’ancien secrétaire d’État à la communication a d’abord signalé que « l’un des secrétaires généraux du syndicat est membre de la commission des marchés » avant de corriger : « Je n’ai pas de logement de fonction, je vis avec ma famille sur la Vdn. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a le bâtiment devant servir à loger le directeur général du Soleil qui menaçait ruine. C’était même une doléance et après constat d’huissier le bâtiment a été rénové après une demande de renseignement de prix. » Yakham d’ajouter : « Ils mentent encore quand ils parlent de véhicule de fonction car je n’en ai aucune. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé quatre voitures, dont celle destinée au Dg, qui étaient à l’abandon. J’ai fait réparer ces voitures au lieu de dépenser 160 millions de francs Cfa pour en acheter d’autres. »

Yakham menace de sortir leurs magouilles »

Le directeur du Soleil est persuadé que ses détracteurs cherchent à la « déstabiliser ». Mais, clame-t-il, c’est peine perdue. Il prévient : « Qu’ils sachent que je ne suis pas Cheikh Thiam (son prédécesseur à la tête du Soleil, Ndlr). » Et accuse : « Ces gens qui m’attaquent sont des acteurs actifs de détournements d’un détournement de deniers publics. (…) Ces soit-disant syndicalistes doivent savoir qu’ils ne m’ébranlent pas et je sortirai une par une leurs magouilles. » Yakham Mbaye affirme que ses accusateurs sont venus dans son bureau lui proposer « de grignoter, avec eux, sur l’argent public ». Il jure les avoir « virés » car n’étant pas « dans les magouilles ».