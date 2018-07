Pourquoi tous les Croates ont des noms qui se finissent par « IC » ?

C’est pas sorcier saison 5 épisode 22 : Pourquoi les noms Croates finissent tous en « IC » ?

Petit point culture avant d’affronter les Croates en finale de la Coupe du Monde, car oui, tu en as besoin. Que ce soit pendant les phases de poules ou mercredi lorsqu’ils ont éliminé les British (<3), les Croates intriguent. Tu as forcément un pote qui a lâché un petit : « Pourquoi les Croates ils ont tous un nom qui finit en ‘Ic’ wesh ? « .

Tu n’avais pas la réponse à sa question, mais nous, on te la donne. Le ‘ic’ provient de ‘mali’ qui signifie ‘petits’, dans le sens du descendant. En gros si tu tu es croate et tu t’appelles Jovan, ton fils sera Jovanmali, qui va être contracté en Jovanic. Plus classe, et ça se ressent dans le jeu. Rakitic, Modric, Kovacic, tous distillent des doses d’amour lorsqu’ils touchent le ballon.

Et voila Jamy, c’était pas compliqué !