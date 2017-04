CROISSANCE EN AFRIQUE Un  rebond de 2,6 % en 2017

La croissance économique en Afrique subsaharienne est en train de rebondir en 2017, après avoir enregistré en 2016, son niveau le plus bas depuis plus de deux décennies, selon la Banque mondiale qui analyse l’état des économies africaines.

La région montre des signes de reprise et la croissance devrait y atteindre 2,6 % en 2017. Cette reprise reste néanmoins faible, et la croissance économique ne devrait se situer que légèrement au-dessus de la croissance démographique, soit un rythme qui entrave les efforts en faveur de l’emploi et de la réduction de la pauvreté. Ce sont les conclusions de la nouvelle édition d’Africa’s Pulse, un rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse l’état des économies africaines. D’après l’étude, le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Angola, les principales économies du continent, enregistrent un rebond après le ralentissement brutal de 2016, mais ce redressement est lent en raison d’un ajustement insuffisant par rapport à la baisse des prix des matières premières et à l’incertitude des politiques. En outre, plusieurs pays exportateurs de pétrole de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) sont confrontés à des difficultés économiques. Ainsi, selon les dernières données, la Banque mondiale soutient que sept pays, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Rwanda et la Tanzanie, continuent de montrer une résilience économique, aidés en cela par la demande intérieure. Ces pays ont affiché des taux de croissance annuels supérieurs à 5,4 % entre 2015 et 2017, concentrent près de 27% de la population de la région et représentent 13% de son PIB total.La croissance du PIB dans les pays dont les économies sont moins tributaires des matières premières, devrait rester forte, soutenue par les investissements dans les infrastructures, des secteurs de services résilients et le redressement de la production agricole. C’est notamment le cas en Éthiopie, au Sénégal et en Tanzanie. Pour Punam Chuhan-Pole, économiste principal à la Banque mondiale et auteur du rapport, la croissance doit être plus inclusive et nécessitera de s’attaquer au ralentissement de l’investissement et aux coûts logistiques élevés des échanges qui nuisent à la compétitivité. « Avec des taux de pauvreté qui restent élevés, il est impératif de renouer avec la dynamique de croissance », prévient-t-il. Quant à Albert G. Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique,explique: « Alors que les pays procèdent à des ajustements budgétaires, nous devons faire en sorte que la conjoncture demeure propice à l’investissement afin que les pays d’Afrique subsaharienne connaissent une reprise plus forte ». Et d’ajouter : « Nous devons mettre en œuvre des réformes qui augmentent la productivité des travailleurs africains et créer un environnement macroéconomique stable. Des emplois plus productifs et de meilleure qualité contribuent à lutter contre la pauvreté sur le continent ». S’agissant des perspectives économiques mondiales, elles s’améliorent et devraient favoriser la reprise dans la région. Il ressort du rapport Africa’s Pulse que la croissance globale du continent devrait passer à 3,2 % en 2018 et à 3,5 % en 2019, reflétant ainsi la reprise dans les principales puissances économiques.

Zachari BADJI