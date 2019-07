Cuisine : 8 astuces faciles pour rendre vos plats plus savoureux

Obtenir LE plat parfait est une affaire de dosage et de tests. Or, la réussite d’une préparation parfaite tient souvent à peu de choses. En bouche, on peut souvent sentir qu’il manque la petite étincelle pour faire pétiller les papilles. Bref, pour rendre des plats plus savoureux, on va parfois un peu dans le détail. Il faut dire qu’une simple épice ajoutée ou une larme de citron peuvent faire des merveilles. Mais encore faut-il avoir l’idée de génie… En plus, on ne peut pas tous se targuer d’être de grands chefs alors on oublie les astuces trop compliquées impossibles à réaliser dans nos quotidiens mouvementés. Ainsi, nous avons réuni quelques techniques simples et pas chères pour qu’un bon plat devienne exquis. Gourmets, tenez vos palais bien prêts !

1) Faites-en tout un fromage !

2) Bouillonnez d’idées pour rendre les plats savoureux



Promis, on va arrêter les jeux de mots ! En attendant, remplacer de l’eau toute bête par un bouillon est la technique d’une simplicité enfantine pour créer des saveurs. Variez les outils : bouillons de légumes, de poisson, d’épices, d’aromates… Puis ajoutez-les dans votre risotto pour multiplier sa saveur par mille. Cela peut aussi servir plus simplement pour les pâtes ou encore le riz. Néanmoins, notre astuce préférée consiste à utiliser du bouillon pour rendre la purée plus délicieuse et légère. On y va petit à petit jusqu’à l’obtention de la bonne consistance. Ces accompagnements réussis vous assureront des plats plus savoureux.

3) On varie les huiles

On ne voudrait pas mettre de l’huile sur le feu, mais vous ne trouvez pas que celles de colza ou de tournesol qu’on utilise tout le temps n’ont pas un grand intérêt gustatif ? Alors, certes, on ne peut pas trop se passer de cette matière grasse, mais elle existe en plusieurs variétés. Ainsi, si vous les utilisez dans vos recettes ou pour en ajouter un trait quand les pâtes sont cuites, pensez-y. Une bonne huile de noix ou de noisette change la sauce salade du tout au tout, surtout si vous ajoutez quelques éclats de fruits à coque pour le croquant ! Quant à l’huile de sésame, son petit goût unique est addictif et rendra aussi les plats plus savoureux. Enfin, les plus pointus oseront sûrement l’huile aromatisée aux herbes ou épices (ce n’est pas réservé qu’aux pizzas, bon sang !). Pour les vinaigres, c’est pareil ! À nous les vinaigres de framboise ou aromatisés pour une vinaigrette unique.

4) Pour sucrer, on oublie le simple sucre blanc

Tout d’abord, pourquoi ne pas laisser votre sucre blanc ennuyeux au placard pour laisser la place à quelques comparses ? Le miel, le sucre de coco ou le rapadura (un sucre de canne au délicieux goût caramélisé) sont autant de remplaçants délicieux prêts à le remplacer au pied levé. Pour un goût naturel et subtil dans un gâteau ou un yaourt, il y a aussi les fruits ! En effet, vous pouvez ajouter une confiture ou une compote maison. Sinon, une simple banane ou des baies écrasées vous plairont sûrement tout autant.

5) Du goût, du goût et encore du goût dans les desserts

Malheureusement, les épices sont souvent négligées pour réveiller les arômes d’un dessert. Pourtant, cela peut vraiment donner la petite touche en plus qui change tout. Nos préférées sont la fève tonka (un ravissement avec le chocolat ou la vanille), la vanille, l’anis étoilé ou encore la cannelle (surtout avec une tarte aux pommes, une compote un peu fade ou un riz au lait trop basique).

6) Cuisinez avec des huiles essentielles bio

Très concentrées, il n’en faut souvent qu’une ou deux gouttes pour relever un plat. En plus, celles d’agrumes peuvent vous aider à vous passer des zestes pour un gâteau. Et celles de cannelle ou vanille apportent tellement le goût sucré que l’on peut réduire les doses de ce dernier. Pour ne pas en abuser, versez vos gouttes sur une cuillère plutôt que directement dans le plat pour éviter les fuites qui le ruineront. Aussi, vous pouvez en prélever avec un cure-dents et mélanger le plat. Goûtez et ajoutez-en de nouveau si nécessaire. La seule limite, c’est qu’il ne fait pas trop les faire chauffer.

Du coup, préférez-les dans des recettes basse température ! On les adore particulièrement dans les recettes sucrées (mousses, crèmes…). Ainsi, cap sur l’orange douce, la bergamote, la mandarine, le citron ou encore le géranium. Mais pour le salé, on se fie au goût affirmé du basilic, thym, estragon, romarin, laurier, fenouil, gingembre, girofle ou encore cumin.

7) Pour des plats plus savoureux à base de légumes

Premièrement, rappelons la base de la base : achetez des légumes de saison. Ils sont plus nutritifs et ils ont du goût, eux ! Quand vous les cuisinez, n’hésitez pas à leur associer des anchois ou olives pour la saveur et le côté salé. Par ailleurs, rien ne relève plus le goût d’une tarte aux légumes qu’une bonne tapenade. Napée sur la pâte avant l’ajout de la garniture, elle ajoute une tout autre dimension au plat. Enfin, pensez à la sauce soja pour autre chose que le riz ! En effet, elle s’accorde très bien aux soupes et crudités et peut même servir à préparer une vinaigrette.

8) Des sauces parfaites à tous les coups

Réussir une sauce, c’est aussi souvent réussir son plat. Mais quand on la goûte et que le goût est aux abonnés absents, c’est la déception ! Or, la saler ne fera pas toujours avancer les choses si le goût n’y est pas. Alors pour la béchamel, n’oubliez jamais la toute petite touche de muscade. Et pour une sauce tomate, pensez à la cuillère à café de sucre qui chassera l’acidité des tomates. Par ailleurs, pour délayer une sauce épaisse, pensez au bouillon de légumes. De notre côté, on fait des bouillons maison qu’on laisse bien réduire et cela change littéralement tout dans un plat ! Enfin, l’astuce la plus incongrue concerne les sauces brunes à base de fond de veau ou de jus de viande. Pour ajouter du liant en multipliant les arômes, incorporez-y… un carré de chocolat noir. Étrange, mais tellement, tellement bon !