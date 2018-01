Cusems, Saemss, Sels, Sels/A, l’Uden, Snelas/fc en grève

Ne quittons pas le front social qui bouillonne depuis quelque temps. A l’instar des médecins du Sénégal, les syndicats d’enseignants les plus représentatifs déroulent un autre plan d’actions à partir d’aujourd’hui. Le Cusems, Saemss, Sels, Sels/Authentique, l’Uden, Snelas/fc ont décrété une grève totale de trois jours à partir de ce mardi pour exiger l’alignement des indemnités de logement et le respect des autres points d’accords de 2014. Pour contraindre le gouvernement à accéder à leurs revendications, les syndicalistes vont durcir le ton. Ils ont décidé de boycotter les compositions du premier semestre et des cellules pédagogiques. Ces différents syndicats vont rencontrer les parents d’élèves jeudi prochain pour les sensibiliser du bien fondé de leur grève. Ils prévoient une marche nationale à Thiès.