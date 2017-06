CybelAngel lève 3 millions d’euros pour surveiller le dark Web et les objets connectés

Les programmes informatiques développés par la start-up française scannent Internet, le dark Web et les objets connectés à la recherche de potentielles fuites de données.

Les cas Ashley Madison et Yahoo! l’ont montré: les fuites de données peuvent causer un préjudice irréparable à une entreprise. Pour permettre aux grands groupes de s’en prémunir, la start-up française CybelAngel propose une solution pour scanner Internet, le dark Web et les objets connectés. Leur positionnement leur a permis de lever 3 millions d’euros auprès de Serena Data Ventures, un fonds européen dédié au big data et à l’intelligence artificielle.

«Il y a différentes façons de concevoir le Net»

Mails, données de cartes bancaires, projets de recherche et développement, bases de données clients… La variété d’informations revendues sur le dark Web, cette partie immergée d’Internet, est infinie. «Il y a différentes façons de concevoir le Net, et donc différentes façons de le scanner», indique Erwan Keraudy, cofondateur de CybelAngel. «Pour ce qui est du dark Web, nous utilisons un système de «crawling»: notre machine analyse le contenu qui y est indexé page après page. On retrouve ainsi des millions de cartes bleues, de mails dérobés et des bases de données entières.» CybelAngel a ainsi pu repérer la fuite de données liée au site d’adultère Ashley Madison. Les informations divulguées en ligne concernaient alors 37 millions de personnes à travers le monde.

En tout, l’entreprise repère plus d’un milliard de documents par jour, en accès libre sur Internet. Une fois une fuite de documents découverte, CybelAngel en avertit ses clients avant qu’une exploitation malveillante ne puisse en être faite. Elle réalise désormais l’essentiel de son chiffre d’affaires grâce à une autre solution: une technologie destinée à scanner «tous les objets connectés sur la planète». Ces derniers constituent un véritable cheval de Troie dans les maisons et les entreprises. En dépit de toutes les précautions prises par les constructeurs, ils constituent une cible de choix pour les hackers. «À chaque objet connecté correspond une adresse IP», explique Erwan Keraudy. «Scanner ces appareils nous permet de découvrir des documents sensibles, parfois introuvables par Google. Nous avons ainsi mis la main sur des plans du prochain moteur d’avion de ligne d’un constructeur européen, ou des fichiers au sujet de l’infrastructure technique de la première banque mondiale.»

Ramener les secrets des grandes entreprises à leur propriétaire

«Les objets connectés les plus vulnérables restent à ce jour les caméras de surveillance ou ceux qui ont trait au stockage de données», estime Erwan Keraudy. Les objets connectés industriels représentent selon lui une prochaine voie à explorer. «Presque tous les objets connectés sont en réalité piratables. Cela devient encore davantage problématique quand il s’agit d’objets intégrés à des centrales nucléaires, de systèmes électriques de villes entières, de voitures connectées, de pompes à insuline ou encore de pacemakers…».

Les trois millions d’euros récoltés auprès de Serena Data Ventures permettront à CybelAngel de conquérir les marchés américain et asiatique. L’entreprise se concentre pour le moment sur les grands groupes européens. De nombreux recrutements sont également prévus: la start-up pourrait compter 50 à la fin de l’année, contre 35 à l’heure actuelle. «Nous avons a les secrets des plus importantes entreprises de la planète et nous voulons les ramener à leur propriétaire», conclut Erwan Keraudy.

le figaro