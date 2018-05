Cybersécurité: Un budget de 3000 milliards F

Le Sénégal ne badine pas avec la cybercriminalité. Dans sa croisade contre ce fléau, le gouvernement va investir 3000 milliards F cfa pour sensibiliser et renforcer la capacité des utilisateurs du Net. Ce, pour leur permettre de protéger leurs données personnelles. L’annonce a été faite par le Directeur de la technologie de l’information et de la communication (Tic), en marge de l’ouverture du Security Day 2018. Le but est d’arriver à développer des outils pour arriver à instaurer en 2020-2022 un cyberespace de confiance, cyberespace numérique où tout le monde pourra profiter des applications et des services qui sont offerts en ayant confiance à l’utilisation et sa présence dans le monde internet.