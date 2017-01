DAESH infiltre la Fondation Maarif

Il y a des indices que l’Etat islamique d’Iran et de Syrie (DAESH), peut avoir infiltré les rangs de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), les promoteurs de la Fondation Maarif récemment établie.

Ceci a suivi les commentaires d’un enseignant, en réponse aux questions de ses étudiants dans l’un des établissements d’enseignement TIKA qui opère en Albanie, qu’ DAESH cherche à promouvoir les musulmans. La fondation a été créée par le gouvernement turc pour prendre en charge les établissements d’enseignement affiliés au Mouvement Hizmet au Nigeria et à travers l’Afrique. Selon un article publié récemment par le Washington Post, l’enseignant, Emine Alushi, a été arrêté et est accusé de haine religieuse, ce qui porte une peine allant jusqu’à 10 ans de prison, selon une déclaration de la police. « Alushi a été montré par la station de télévision privée Klan Klan débat avec les étudiants et de faire » des déclarations fortes pour l’organisation DAESH notoire et l’ancien dirigeant de l’organisation terroriste Al-Qaïda, Ben Laden « , a déclaré le rapport. Le professeur controversé travaille dans une école İmam Hatip établie par l’Etat TIKA, financée principalement par le gouvernement du parti AK, au pouvoir, depuis 2002 sous le président Recep Erdogan. « Pendant la vidéo de 35 secondes, un étudiant dit qu’il ne comprend pas si les militants de l’ DAESH sont musulmans ou non. Dans sa réponse, l’enseignant dit DAESH cherche à protéger les musulmans et par conséquent, ils sont de bonnes personnes. » La Turquie a récemment proposé à la Fondation Maarif nouvellement créée de prendre en charge les écoles qui sont liées au mouvement Hizmet en Afrique et dans le reste du monde, conformément à une loi en ce sens du Parlement turc en septembre dernier. S’adressant au Forum des affaires Turquie-Afrique à Istanbul, le président turc Recep Erdogan a demandé aux dirigeants africains de remplacer les écoles affiliées à Hizmet en Afrique par la Fondation Maarif. Dans une déclaration attribuée au président de TIKA, Dr. Serdâr Cam, « la Fondation a déjà pris en charge les écoles en Somalie, au Soudan, au Gabon et en Guinée et des négociations sont en cours avec d’autres pays africains pour remplacer les écoles affiliées à Hizmet ». Il est cependant rapporté dans certains milieux que la majeure partie du financement pour Maarif fondation venait de l’Arabie saoudite dans une tentative d’introduire l’idéologie wahhabisme et soufisme dans ces pays. Le wahhabisme est une forme conservatrice et intolérante de l’islam pratiquée en Arabie Saoudite; Oussama Ben Laden et ses disciples pratiquent le wahhabisme.

