DAF et Direction des passeports: Des Malaisiens à Dakar pour…

La Direction de l’autonomisation du fichier (Daf) et celle des Passeports sont confrontés depuis quelques jours à un problème de réseau. En effet, des citoyens désirant obtenir un titre de voyage, qui se rendent à la direction des passeports et des titres de voyage (Dptv), s’entendent dire, par les agents sur place, qu’ils ne sont pas dans le réseau et sont renvoyés à la Daf. Ces tracasseries préoccupent les autorités. Ces dernières sont à pied d’oeuvre pour régler le problème le plus vite possible, rapporte L’AS. D’ailleurs, elles ont fait venir depuis mardi, des Malaisiens pour tenter de reconnecter le réseau au grand bonheur des demandeurs de passeports et de titres de voyages.