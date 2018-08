Daf : « Ce qui s’est passé entre moi et Diafra »

«Je n’ai jamais eu de problème avec Diafra Sakho. Les gens cherchent la petite bête. Je le répète, je n’ai jamais eu de problème avec Diafra.». Ce démenti est d’Omar Daf accusé de foutre de le bordel dans la tanière.

Au sortir de la Coupe du monde, la rumeur d’une brouille entre l’ancien défenseur de l’équipe nationale, devenu membre du staff, et l’attaquant de Rennes a circulé. C’était dans la foulée de l’annonce de la retraite internationale (non confirmée) de ce dernier. Et des informations selon lesquelles il aurait tapé du poing sur la table pour dénoncer son faible temps de jeu durant le Mondial.

«Je suis un entraîneur et je suis là pour faire mon travail. Et par professionnalisme, tout ce qui se passe dans un vestiaire doit y rester, esquive Daf. Pour moi, il n’y a aucun souci et on a bien travaillé dans cette compétition.»

L’ancien Lion ajoute : «Franchement, je n’ai pas l’habitude de trop parler sur ce qui se passe autour de mon équipe. Quand on part en compétition, on a 23 joueurs qui doivent se mettre au service de leur pays. Qu’on soit sur le banc, sur le terrain, on doit tous être derrière l’équipe.»