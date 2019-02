Sonko: Sall-fils construit des immeubles à Dubaï »

Depuis Dagana ou il tenait un meeting ce mardi Ousmane Sonko ne s’est pas tenu d’attaquer le candidat Macky Sall. Au dela, le leaders du Pastef les patriotes accuse Amadou Sall, fils de Macky Sall de détournement de fonds publics. “Macky Sall a détourné l’argent du pays et c’est à son fils, maintenant, de prendre le relais. Il (Amadou Sall) construit des immeubles à Dubaï et je ne peux pas concevoir comment un enfant, qui n’est pas issu d’une famille de milliardaire, peut avoir ces moyens” le candidat Sonko non moins député à l’Assemblée nationale.