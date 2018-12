Dahra: Un accident fait 02 morts et 17 blessés

Un grave accident de la circulation, survenu dans la nuit du samedi 01 au dimanche 02 décembre, sur la route Touba- Dahra, a fait 02 morts et 17 blessés. Le drame est survenu à hauteur du village de Wéloumbel, vers deux heures du matin, quand un minicar en provenance de Dakar pour Matam, a violemment heurté un camion, qui roulait dans le même sens. Le bilan est lourd: deux passagers dont une femme ont péri sur le coup, et 17 autres ont été blessés. Les victimes ont été acheminées au service d’urgence du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra, et les deux corps sans vie déposés à la morgue de ladite structure sanitaire. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes réelles de l’accident.

Samba Khary Ndiaye