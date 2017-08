Dahra Djoloff : Un Agent de Sécurité de Proximité poignardé par un voleur

REWMI.COM- L’incident est survenu ce dimanche jour du marché hebdomadaire à Dahra, aux environs de 17 heures, aux abords de la station d’essence. Un Agent de Sécurité et de Proximité, (ASP) répondant au nom de Sadiéry Ndiaye, en service à la sous préfecture de Dodji (département de Linguère), qui circulait à pieds et en tenue civile, a aperçu un individu introduire sa main dans le sac d’une femme pour dérober ses biens. Le délinquant Assane Ka, âgé de 20 ans un voleur multi récidivistes connu des services de sécurité de la place, a aussitôt engagé un corps à corps avec l’ASP qui tentait de le dénoncer. Après quelques coups de poings échangés, sous l’œil impuissant des passants, le malfaiteur a sorti un couteau qu’il gardait par devers lui pour le planquer à trois reprises à la carotide, au coup et à l’épaule de l’Agent de Sécurité et de Proximité qui tomba et baigna dans une marre de sang. Informés, les gendarmes en patrouille à pieds, à quelques encablures de la station d’essence en centre ville ont vite rallié les lieux pour arrêter le délinquant et le conduire à l’unité. L’ASP gravement blessé est acheminé au centre de santé de Dahra où il a reçu les premiers soins.

Samba Khary Ndiaye Linguère