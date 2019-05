Dahra: Un éleveur retrouvé mort

Les populations du village de Boulal, dans le département de Linguère, sont dans l’émoi et la consternation. En effet, un éleveur âgé de 45ans et répondant au nom de Moussa Demba Ka, a été retrouvé mort en brousse. La découverte macabre a eu lieu hier, mardi 07 avril, vers 19heures, entre le village de Boulal et celui de Gueli-Boulal. Selon une source bien renseignée, l’éleveur était parti voir sa famille à Gueli Boulal. C’est en retournant chez lui à Boulal qu’il a été emporté par un malaise. La victime a perdu la vie sur place. Informés de la découverte macabre, les gendarmes de Dahra et le personnel du poste de santé de Boulal se sont transportés sur les lieux du drame. Après constat, le corps sans vie de l’éleveur a été déposé à la morgue du centre de santé de Dahra.

Samba Khary Ndiaye