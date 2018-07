Dahra : Un engin de l’entreprise chinoise tue un ouvrier

Cheybani Ba, âgé de 19 ans et domicilié à Thiébe, commune de Warkhokh, dans le département de Linguère, a été mortellement touché par un engin appartenant à l’entreprise Hénan Chine. Le drame s’est produit à Dahra, ce vendredi 06 juillet, vers 8h30 dans le chantier chinois, à quelques encablures de la route départementale et en face du stade municipal. Par manque de vigilance, le conducteur chinois qui manœuvrait l’engin n’a pas remarqué la présence de Cheybani Fall. Selon une source proche de l’enquête, c’est la pelle de l’engin qui a violemment cassé la mâchoire de l’ouvrier. La victime a été acheminée d’urgence au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra, puis à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba où il a finalement succombé à ses blessures. Le corps sans vie de l’ouvrier a été remis à sa famille pour l’inhumation dans son village natal de Thiébe, et le conducteur chinois placé en gade à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Dahra. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes réelles de l’accident.

Samba Khary Ndiaye