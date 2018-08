Dahra: Trois individus dont un Malien arrêtés pour vol de bétail

La gendarmerie de Dahra a mis aux arrêts trois individus ; dont un ressortissant malien, pour vol de bétail.

A quelques jours de la fête de la Tabaski, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra s’engagent à traquer les voleurs de bétail jusque dans leurs derniers retranchements. En effet, les pandores, conduits par le commandant Sarr, effectuent quotidiennement des patrouilles à Dahra et alentours pour mettre les voleurs de bétail hors d’état de nuire. Pour rappel, le mardi 07 Aout 2018, entre 16h et 17h, les hommes en bleu en embuscade entre les villages de Darou Salam Maure et Gouye Teud, deux localités situées respectivement à 3 et 7 km de Dahra, ont appréhendé deux individus à bord d’une moto Jakarta avec deux chèvres de race « bali-bali ».

Lorsque les deux malfrats ont aperçu les hommes de tenue sur leur chemin, le conducteur de la moto a voulu les éviter. Affecté par une peur bleue, il a mal manœuvré et, malheureusement, la moto est tombée en panne. Interrogés sur la provenance des deux chèvres, le conducteur, A. Ka, accuse un berger du village de Gouye Teud qui lui aurait vendu les deux caprins. Il a aussi révélé aux gendarmes que c’est son acolyte malien, I. Diabaté, qui lui avait demandé d’acheter des chèvres pour des sacrifices.

Les limiers ont effectué un rapide transport sur le domicile du berger pour le cueillir. Ce dernier a réfuté les accusations d’A. Ka. Ses allégations n’ont pas empêché les gendarmes de l’arrêter et de le conduire à l’unité. Le lendemain, le propriétaire des chèvres, un berger transhumant, s’est pointé à la brigade pour les récupérer et réclamer 43 autres de race « bali-bali » qui ont été volées lors de son passage dans la zone. Devant les enquêteurs, les 03 malfrats s’accusent mutuellement. Ils ont été déférés au parquet de Louga pour vol de bétail avec usage de moyens de locomotion.

Samba Khary Ndiaye