Dakar, 13ème ville africaine la plus chère pour les expatriés

L’entreprise américaine Mercer a publié cette semaine, un nouveau rapport sur la cherté de la vie dans plusieurs villes du monde. D’après la 25ème enquête de l’entreprise, Dakar est la 13ème ville africaine la plus chère pour les expatriés. La capitale sénégalaise occupe également la 72ème place au niveau mondial. «N’Djamena (11ème mondial) reste la ville d’Afrique la plus haute dans le classement. Elle est suivie de Victoria (14ème) qui gagne sept places et de Kinshasa (22ème) qui en gagne quinze. Libreville (24ème mondial) descend de six places».

Selon le document, Luanda (6ème africaine) arrive à la 26ème place mondiale tandis qu’Abidjan occupe la place 7ème place africaine (30ème mondiale). Huit des dix villes les plus chères au monde pour les expatriés sont des villes asiatiques, note Mercer. Qui souligne que le résultat est lié au prix élevé des biens de consommation destinés aux expatriés et à un marché de l’immobilier particulièrement dynamique.

Toujours est-il que, selon la 25ème enquête de l’entreprise Mercer, Tokyo (2ème), Singapour (3ème) et Séoul (4ème) figurent dans le haut du classement, tandis que la place de ville la plus chère du monde revient à Hong Kong (1ère) pour la deuxième année consécutive.

Pour rappel, le «Mercer’s 2018 cost of living ranking» prend en compte 209 villes à travers le monde (dont 42 africaines).