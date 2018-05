Dakar est la 2e ville la plus polluée au monde

Attention aux asthmatiques. Selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), Dakar est la deuxième ville du monde la plus polluée après Dehli, la capitale indienne. Dakar fait état d’un taux de pollution atmosphérique supérieur à 50 microgrammes par mètre cube et enregistre une pollution de l’air 3 à 4 fois supérieure à la norme établie par l’Organisation mondiale de la santé., rapporte Les Echos. Avec un taux de concentration moyen en particules fines PM10 de 146 microgrammes par mètre cube. Ce qui fait de Dakar la deuxième ville la plus polluée du monde derrière New Delhi et devant des villes comme Mumbai, Pékin, Johannesburg, Jakarta, Téhéran…