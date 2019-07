Dakar-Paris-Dakar: Air France obtient un 2ème vol quotidien

Selon Les Echos, le Sénégal a donné la permission à Air France d’avoir un 2evol quotidien sur le Sénégal. Ne vous frottez pas les yeux, vous avez bien lu. L’Etat du Sénégal a autorisé la compagnie Air France à avoir deux vols quotidiens sur Dakar-Paris et Paris-Dakar.

Et la mesure sera effective dès aujourd’hui. Air France va quitter à 9h15, Air Sénégal va suivre quelques 30 minutes plus tard en décollant à 9h45. Déjà hier, la compagnie française a déversé plus de 300 passagers et elle en a embarqué autant. Ce matin, elle va faire autant sinon plus.