Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque Pas de ramassage des ordures jusqu’à nouvel ordre

Les ordures vont constituer le décor des rues de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque à partir de demain mercredi. Pour cause, les concessionnaires ont décidé d’arrêter de ramasser les ordures jusqu’à nouvel ordre. En fait, plus d’une trentaine de concessionnaires courent derrière 6 mois d’arriérés de paiement. Il nous revient que l’Etat doit plusieurs milliards à ces derniers qui sont à bout de souffle. Ils avaient saisi Abdoulaye Diouf Sarr, alors ministre des Collectivités locales et le coordonnateur de l’Unité de gestion des déchets (UCG) qui avaient promis le paiement de la dette, mais le gouvernement n’a pas tenu sa parole. Après le remaniement, le nouveau ministre, Yaya Abdoul Kane a été interpellé par les concessionnaires et il a fait la même promesse que son prédécesseur, Abdoulaye Diouf Sarr. Las des promesses qui ne sont jamais tenues, les concessionnaires ont décidé d’aller en grève. Un concessionnaire que «L’As» a contacté rapporte qu’à lui seul l’Etat doit 2 milliards. A l’en croire, les concessionnaires sont endettés jusqu’au cou auprès des banques pour payer les travailleurs. Aujourd’hui, les banques refusent de leur prêter de l’argent. Ils veulent rencontrer le chef de l’Etat pour décanter la situation, sinon ce sont des milliers de travailleurs qui seront en chômage.

L’As