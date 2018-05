Dalifort : Un taximan surpris sur une mineure dans un poulailler

La furie meurtrière d’une foule a failli s’abattre sur le chauffeur de taxi A. Mané, qui a été surpris, nu comme un ver, sur la fille de sa voisine, O. C. S, âgée de 13 ans.

Elle entraine la fille dans un poulailler. En un clin d’œil, il défait son pantalon, déshabille la gamine et tente de la pénétrer d’un trait. Mais, vu que cette dernière était encore vierge, il éprouve toutes les peines du monde à satisfaire ses instincts libidinaux et commence à suer à grosses gouttes. Il expérimente plusieurs postures, mais se heurte chaque fois à la virginité de la demoiselle.

Celle-ci se plaint de douleurs atroces, pousse des gémissements, mais se garde de repousser les assauts de son «bourreau». Elle ravale ses pleurs, craint des représailles du taximan lubrique et fait semblant d’accepter de se donner à lui.

Le chauffeur A. Mané a nié sans convaincre les faits et soutient s’être juste contenté de faire des caresses sur la victime sans toucher à ses parties intimes. Il tente de se dédouaner et affirme que la fille lui rend souvent visite dans sa chambre, avant d’aller faire cours à l’école. Il crie à la cabale et charge le gérant du poulailler.

Il a été déféré pour pédophilie, viol et détournement de mineure.