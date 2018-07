Dangote: Le torchon brûle

Le torchon brûle à nouveau entre les travailleurs de la cimenterie Dangote et la Direction Générale après une accalmie de plus d’une année. La cause principale de ce saut d’humeur est le non respect des engagements pris l’achat de nouveaux bus de transports en remplacement des 03 bus de marques Tatas qui tombent souvent en pane sur l’autoroute. Ils exigent également l’augmentation de salaires après les évaluations annuelles conformément aux procédures du groupe, le reclassement de certains travailleurs bénéficiaires de promotions et d’autres pour une régularisation, entre autres revedications.