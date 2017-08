Daouda Dia 1er questeur à l’Assemblée nationale ‘’Avec 84%, Kanel a réalisé le meilleur score au niveau national’’

La coalition Benno Bokk Yaakar a gagné haut la main dans le département de Kanel. Selon sa tête de liste Daouda Dia, par ailleurs Premier questeur à l’Assemblée nationale, Kanel a enregistré un taux de participation de 55% et un résultat de 84%.

Le premier questeur à l’Assemblée nationale et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département de Kanel, a animé un point de presse, hier, à Dakar. Entouré des membres de son équipe, il a renseigné que le département de Kanel a eu à se mobiliser autour de cette liste-là et c’est ce qui leur a valu une très grande satisfaction. « Nous étions en terrain conquis et le résultat l’a prouvé. Nous sommes sortis meilleur département du Sénégal en termes de résultats, avec un taux de participation de 55% et un résultat de 84% », a-t-il renseigné. Selon lui, ils ont fait une belle campagne. Une campagne où il n’y a pratiquement pas eu de doléances, mais que des remerciements. « Nous avons été là avant la campagne. Il ne suffit pas d’attendre la campagne pour aller vers les populations. Heureusement que nous avons avec nous le programme PUDC du Président Sall qui a réalisé d’importantes infrastructures dans le département de Kanel.

Hamady Dieng : « je me désole quand les gens parlent de vote ethnique »

De notre côté, nous avons fait le nécessaire en restant collé à la population », a rappelé Daouda Dia. Sur ce, il a lancé un appel à tous les responsables de Kanel d’être unis autour de l’essentiel. Ce, en faisant un bloc pour faire gagner Macky Sall en 2019 et montrer encore une fois que Kanel est le meilleur département du Sénégal ». Prenant la parole par la même occasion, Hamady Dieng, directeur de campagne pour la liste dirigée par Daouda Dia, a indiqué que ces élections étaient une élection référendaire par rapport à ceux qui sont avec Macky Sall ou ceux qui sont contre lui. Ceux qui veulent offrir à Macky Sall la possibilité de continuer à gouverner dans la sérénité et à poursuivre son programme économique et social. « C’est la raison pour laquelle je me désole quand les gens parlent de vote ethnique. A Dakar, BBY a gagné et on ne peut pas dire qu’il n’y a que des Puular. Il en est de même en Casamance. Il faut qu’on arrête ce discours qui n’a pas de valeur. Les gens votent selon leur conviction », s’est-il désolé.

Cheikh Moussa SARR