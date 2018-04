Darou Mousty Mame Thierno Dieng s’engage pour la réussite du Magal 

Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng, s’est engagé à »tout mettre en oeuvre « pour la réussite du Magal de Darou Mousty, prévu le 2 mai prochain. Ce Magal commémore les retrouvailles entre le fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké, après 7 ans d’exil au Gabon, renseigne-t-on. « Nous sommes venus nous acquitter de nos obligations qui sont simples : celle républicaine parce que nous sommes Ministre de la République (…) Nous y sommes aussi en tant que talibé et presque propriété de Darou Mousty « , a fait savoir M. Dieng. Le Ministre s’exprimait, hier, au terme d’une rencontre avec les guides religieux sur les dispositions prises pour cet événement religieux. La cité religieuse de Darou Mousty a reçu un important lot de matériels d’Assainissement du Ministère de l’Environnement et du Développement durable pour rendre la ville propre. Lors du Comité régional de développement (Crd), Serigne Bassirou Abdou Khadre a remercié le chef de l’État et son gouvernement pour les efforts déployés en direction du Magal.