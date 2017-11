DDD assure le transport à l’AIBD

C’est la société de transport public, Dakar-Dem-Dik qui va assurer la desserte entre l’aéroport international Blaise Diagne et plusieurs villes. C’est ce qui ressort de la séance du conseil interministériel consacré à l’ouverture de l’aéroport Blaise Diagne. Le gouvernement veut un transport régulier et soutenable pour les populations. Et l’offre de Dakar-Dem Dikk reste la meilleure selon le porteparole du gouvernement Seydou Guèye. La société de transport public va assurer la navette avec une palette large. Il y aura des bus climatisés et des navettes express qui partent de Dakar, Thiès et de Saint-Louis. La société Dakar-Dem-Dik a prévu 5 lignes classiques de transport régulier et la fourchette des prix entre Dakar et l’aéroport Blaise Diagne est entre 500 et 1000 F Cfa. A en croire Seydou Guèye, l’offre de transport de Dakar Dem-Dikk est renforcée par 100 taxis qui seront mis en service avec une montée en puissance pour 500 taxis. Pour éviter des embouteillages, le gouvernement a identifié les points noirs de l’autoroute à péage. Il est prévu un principe de modulation qui permet l’accessibilité à l’aéroport.

L’As