DE DIAMBARS A EVERTON La fulgurante ascension d’Idrissa Gana Gueye

Né le 26 septembre 1989, le footballeur Idrissa Gana Gueye fait la fierté du Sénégal. Pur produit du centre de formation IBOU BA, cette pépite connaît une ascension fulgurante comme en témoignent ses expériences de 4 ans à DIAMBARS, de 6 ans au CFA, sa période en Ligue 1 au LOSC Lille ou encore sa signature à Everton en passant par Aston Villa en seulement 2 ans. Petit retour sur le parcours footballistique de cet enfant du pays désormais convoité par les plus grands clubs européens.

Cet enfant de Dakar n’a rien à envier aux plus grands joueurs européens. Passionné par le ballon rond depuis son plus jeune âge, Idrissa Gueye commence à perfectionner son talent de footballeur à IBOU BA, modeste centre de formation de carrière footballistique situé dans le quartier de la Médina dont il fait la fierté aujourd’hui.

Rapidement repéré par l’équipe de l’institut Diambars, fondé par Saer Seck, Bernard Lama, Patrick Vieira et Jimmy Adjovi-Boco, c’est à 14 ans que ce jeune prodige effectue sa première signature professionnelle en tant que milieu de terrain. Cette dernière a été un véritable tremplin pour le joueur car c’est ici qu’il y fera ses preuves et sera repéré par l’équipe du LOSC Lille en 2010.

L’arrivée d’Idrissa en Europe ne s’est pas immédiatement faite en terrain conquis. Régulièrement aligné en CFA dès son arrivée à la capitale des Flandres, il faudra patienter environ 3 ans, sous l’impulsion de Rudy Garcia et après une blessure de Rio Mavuba, pour qu’Idrissa Gueye apparaisse enfin dans l’équipe première et remporte ses galons de titulaire.

Ce dernier, doté d’un profil atypique pour un milieu défensif, s’est rapidement imposé tantôt dans un rôle de milieu polyvalent et relayeur, tantôt dans un rôle de sentinelle qui reste sa position préférée comme il le dit lui-même : « Le rôle de sentinelle est celui dans lequel je me sens le mieux parce que j’évolue à ce poste depuis mon enfance. J’aime être au cœur du jeu, devant la défense, couper les trajectoires adverses et surtout toucher beaucoup de ballons ».

Après 6 ans passés au LOSC, Idrissa s’envole vers l’Angleterre et la Premier League où il signe en juillet 2015 au sein du club d’Aston Villa, pour une durée de 4 ans et un montant de 10 millions d’euros. Il devient rapidement un taulier de l’équipe et la coqueluche des supporters grâce à sa combativité et son activité sur le terrain au sein d’un championnat connu pour son engagement. Malgré la relégation de son club, sa première saison en Angleterre est plus que satisfaisante. C’est ainsi que, comme avec tout bon joueur, les plus grand clubs de la planète se sont disputés Idrissa lors du mercato de l’été 2016.

Annoncé avec insistance du côté de Marseille, c’est finalement avec Everton que le milieu international sénégalais s’engage pour une durée de 4 ans à compter d’août 2016. Une fois de plus, Idrissa sait se rendre indispensable et fait l’unanimité au sein de son club, où l’entraîneur Ronald Koeman et même Romeu Lukaku ne tarissent pas d’éloges à son égard.

Souvent comparé à N'Golo Kante, Idrissa sera sans doute l'une des attractivités de ce mercato 2017. Avant cela, il aura l'occasion de briller une nouvelle fois pour le dernier match de la saison dimanche 21 mai prochain à l'Emirates Stadium contre Arsenal, qui se trouve être l'un de ses courtisans.

Source: Galsenfoot