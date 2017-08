De fort à Reste !

REWMI.COM- Les résultats des dernières élections législatives comportent beaucoup d’enseignements. En dehors de la victoire de la majorité, qui a fini de devenir une tradition sénégalaise, la défaite de l’opposition dans sa diversité elle, apparait sous plusieurs facettes. Pour le cas de Wade et ses compagnons de Wattu Sénégal, pas grand-chose à dire sinon que le pape du Sopi a sauvé certains de la retraite politique. Car il est clair que n’eut été son apport physique et financière, sa famille politique n’aurait même pas pu avoir la moitié de son score de dimanche dernier. Donc, ils ont tous intérêt à prier pour que leur seule constante vive encore longtemps. Cependant, ceux qui doivent le plus apprendre de ces joutes sont ces leaders qui ont duré sur la scène politique, qui ne peuvent plus rien prouver, qui se croyaient et que l’on croyait forts en parlant de poids électoral et qui, aujourd’hui, n’ont pu accéder à l’hémicycle ou y seront grâce au système dit « plus fort reste ». C’est un signal fort que viennent de vous envoyer les électeurs sénégalais ou le peuple tout simplement et que vous devez décortiquer pour vous racheter et espérer un autre mandat, ou comprendre la décision de celui de vous exclure du Parlement. « Les indépendants qui viennent d’arriver aussi, gare à vous si vous vous comportez comme vos prédécesseurs! », ont semblé dire les résultats des urnes.

Domou rewmi