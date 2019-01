«De hauts responsables du Pds ont parrainé Madické»

Mamadou Lamine Massaly a lâché une bombe, hier, en révélant que de hauts responsables du Parti démocratique (Pds), dont lui-même, ont parrainé la candidature de Me Madické Niang. Une grosse révélation qui ne va pas plaire à Me Wade qui réclame l’exclusion de Madické Niang du Collectif C25.

Les ennuis sont loin d’être terminés pour le Pds, secoué par une véritable crise identitaire. Le jeune libéral Mouhamed Massaly vient de lâcher une bombe. Si Madické Niang a passé l’étape des parrainages, c’est parce qu’il s’est appuyé en grande partie sur l’électorat du Parti démocratique sénégalais. De hauts responsables libéraux ont parrainé la candidature de Me Madické Niang pour la présidentielle du 24 février 2019, a révélé le responsable politique Mamadou Massaly sur les ondes de la radio Rfm. Massaly, lui-même, soutient avoir parrainé Madické Niang qui, ayant toujours revendiqué la candidature du Pds, a eu raison sur ses contempteurs. « Maintenant que Karim Wade est écarté de la présidentielle de 2019, Madické Niang peut être considéré comme le candidat du Pds », a fait savoir le responsable libéral. Il adoube le candidat de la coalition Madické 2019. « Son amour, sa loyauté et son engagement auprès de Me Abdoulaye Wade doivent lui valoir la reconnaissance de tous les libéraux fidèles au président Wade. Je considère que l’heure est à l’unité pour la consolidation de l’opposition et du parti démocratique sénégalais. La personne de Madické ne doit pas être une cible. La cible, c’est le président Macky Sall (…) », dit-il, avant d’appeler ses camarades libéraux à voter pour le candidat Me Madické Niang.

M. BA