De jeunes africains subsahariens vendu en Libye- L’esclavage de retour

Les images de CNN, montrant de jeunes Africains du sud du Sahara vendus comme des esclaves, ont fait le tour du monde.

Un trafic en terre libyenne qui a suscité une vive émotion à travers le monde entier. Des jeunes sont vendus à 400 euros selon un reportage diffusé ce 14 novembre et qui fait froid dans le dos. Ils devront travailler dans les champs ou la construction. Et comble de malheur, ceux qui leur font subir cela se disent musulmans.

Ce qui se passe en Libye dépasse les prévisions en matière de cruauté humaine. Nous sommes en face de crimes graves contre l’humanité, parce qu’attentatoires à la dignité humaine et interpellent, par conséquent, la conscience collective qui doit réagir à la mesure de l’affront.

La réaction immédiate est celle de mettre fin à ces exactions de la part de criminels connus à des endroits identifiés. La Libye ne peut prendre l’argent de l’Union européenne, promettre de mettre fin à l’émigration qui passe par ses frontières et laisser prospérer sur son sol de tels trafics.

Certes ces passeurs et trafiquants sont des criminels à combattre, mais il en est ainsi de leur gouvernement qui est ainsi l’auteur d’un crime par omission. Ces genres d’omission qui frisent la complicité.

Ainsi, après les violences, les abus et autre brimades sur nos frères africains dont certains sont Sénégalais, voilà qu’en toute impunité, des Africains comme eux les traitent en esclaves, au vu et au su de tous.

Colère de l’Onu contre l’Union européenne

Si on peut nous tympaniser avec la lutte contre le terrorisme, voilà pour nous autres Africains du sud du Sahara un crime sur lequel nous ne pouvons désormais rester les mains croisées. Déjà comme Dakar s’y prend depuis quelques temps, il importe, rapidement, d’organiser le rapatriement de ces Africains.

L’autre priorité est d’identifier tous les auteurs directs ou indirects et de les punir, si possible.

D’où cette colère du Haut-Commissaire des Nations-unies sur ce dossier par rapport au fait que l’Union européenne a, à l’initiative de l’Italie, scellé un accord avec le Premier ministre et président du gouvernement d’union nationale, Faiez Serraj, pour qu’il bloque les départs de migrants. L’Europe fournit du matériel, des fonds et de l’entraînement. En échange, les garde-côtes libyens empêchent les départs.

Les Nations-unies indexent ainsi une politique « inhumaine » de l’UE.

A juste titre parce que la Libye est en train de devenir une zone de non-droit pour une bonne partie de jeunes Africains qui rêvent de passer par son territoire pour rejoindre l’Europe.

Mais l’Onu n’est-elle pas fondée à agir elle aussi face ce trafic qui engage la responsabilité du monde dit civilisé ? Ces sauvages libyens ont des noms, des identités et des domiciles. Ils ne vivent pas dans le ciel et c’est la responsabilité des autorités libyennes qui est la première engagée.

Pendant ce temps, au niveau de l’Union africaine et de la Cedeao, c’est le silence. Aucune condamnation pour le moment et aucune initiative contre ces crimes. Or, voilà un sujet qui aurait mérité qu’un sommet extraordinaire des Chefs d’Etats se réunisse immédiatement.

Mais, comme d’habitude, l’initiative va venir d’autres pays pendant que l’Afrique est la première pour ne pas dire la principale concernée.

Ce retour de l’esclavage moderne, l’Organisation Internationale pour les Migrations en témoignait déjà en avril 2017, tirant la sonnette d’alarme.

Malheureusement, comme rien n’est fait, des bandes de criminels organisent un trafic aussi macabre, réduisant des individus à un simple rang d’animaux.

Le Sénégal, la Gambie, le Mali, la Guinée et bien d’autres pays de la sous-région sont les premiers pourvoyeurs d’immigrés vers l’Europe.

Des initiatives avaient toujours été prises par les Etats comme le Frontex pour le Sénégal, mais les jeunes s’entêtent à penser que le paradis est ailleurs.

Avec la complicité de leurs parents, ils dépensent des sommes parfois colossales pour aller dans d’autres pays supposés plus nantis tout en espérant gagner beaucoup plus à long terme que ce qu’ils ont investi.

Alors, cela fait l’affaire des trafiquants de toutes sortes qui, déjà dans nos pays, arnaquent à longueur de journée ces candidats au départ.

Alors si rien n’est fait en Libye, ils vont commencer même à les tuer ou à leur faire subir d’autres formes d’asservissement plus pernicieuses encore.

Assane Samb/Rewmi quotidien