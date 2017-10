« Pas de lien encore établi » entre le ressortissant malien arrêté à Rosso et des groupes djihadistes (Police)

La police sénégalaise déclare dans un communiqué n’avoir à ce jour établi « aucun lien » entre des groupes djihadistes et le ressortissant malien arrêté vendredi à Rosso, à la frontière sénégalo-mauritanienne.

« A ce stade de l’enquête menée par la Division des investigations criminelles, en relation avec les autres services compétents de notre pays, sous la direction du procureur de la République, près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, aucun lien » n’a été établi entre le nommé Mohamed Ag A. M/ et des groupes jihadistes, peut-on lire dans ce communiqué reçu des services de la direction générale de la police nationale.

Les services de police rapportent qu’au moment de son interpellation, « le citoyen malien ne détenait par devers lui qu’un passeport, une carte d’identité consulaire et un permis de conduire malien. Aucune arme de quelque nature que ce soit n’a été trouvée sur lui ».

« Sommairement interrogé, il a déclaré séjourner en Mauritanie depuis plus d’une dizaine d’années. Interpellé sur les motifs de son arrivée sur le territoire sénégalais, il a laissé entendre qu’il voulait juste se conformer à la législation mauritanienne qui voulait qu’il sorte du pays au bout d’un certain temps et d’y retourner avec sur son titre de voyage (passeport), l’apposition du cachet +entrée+ », lit-on dans ce communiqué.

Il poursuit : « Au vu de son attitude suspecte et du caractère faux de son permis de conduire, il a été transféré aux services de la Direction de la police judiciaire, pour une enquête plus approfondie ».